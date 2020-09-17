任賢齊從滾石時期就一路支持師弟黃鴻升（小鬼），他昨為本周即將開唱演唱會進行彩排，小鬼猝逝不幸消息傳出後，現場工作人員沒人敢告訴任賢齊，就怕影響他心情，直到彩排進行至一半，任賢齊才獲知噩耗，淚崩感慨「得知失去了我的小師弟！心情一下蘯到谷底」。任賢齊分享三張兩人合影，疼惜小鬼對音樂的熱愛、對表演工作的認真、對身邊的人的真誠，「沒想到意外帶走了他的生命！希望他在天上一切安好！所有愛他的人能撫平傷痛」。

任賢齊日前為宣傳演唱會上小鬼主持的節目，小鬼當時感性表示：「以前我們都不好意思找前輩幫忙，但小齊哥會主動協助後輩。」小鬼過去也曾發文感謝：「齊哥一直都很挺晚輩，在滾石當他師弟的時候，也備受哥的照顧。」大讚任賢齊是「沒有架子、親切的大哥」，期許自己「以後也要當這樣的大哥」，沒想到卻成為無法實現的遺願。

任賢齊本週六、日將在台北國際會議中心重啓「齊跡2020」演唱會巡迴，卸下演員身份後的他已成功甩肉超過20公斤，將體重減至75。對於這次在台灣的兩場演出皆完售，任賢齊開心地表示歌迷的支持就是自己唱下去的動力，透露這次不僅找來樂團新「聲」代麋先生擔任樂手，二天演出也分別安排不同神秘嘉賓，不論在內容編排或硬體都會給大家新的感官刺激，希望帶給大家耳目一新的感覺。任賢齊演唱會相關資訊可上KKTIX售票系統查詢。

任賢齊本周六、日在台北國際會議中心舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

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