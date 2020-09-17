【現場直播】又增3境外移入 指揮中心召開臨時記者會最新說明｜2020.09.17

中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增3名境外移入病例，分別為40多歲女子、20多歲女子及30多歲男子，皆為本國籍，分別來自緬甸、英國、菲律賓，3人目前住院隔離中。截至目前，國內共累計503名確診病例。

發言人莊人祥表示，案501是一名40多歲女子，今年2月至緬甸工作，9月13日返台時無症狀。女子自述在當地曾與確診個案同桌用餐超過2小時，入境採檢後送至集中檢疫所，今確診新冠肺炎。衛生單位已掌握女子同班機接觸者共23人，其中同行友人1人及前後二排座位旅客17人，列為居家隔離對象，機組員5人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

圖為案501班機座位圖。(指揮中心提供)

案502則是20多歲女子，去年2月至英國工作，9月6日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，9月10日曾有輕微喉嚨痛，15日出現腹瀉、腹痛、喉嚨痛、流鼻水及鼻塞等症狀，經通報、安排就醫採檢後，今日確診。因入境時無症狀，且入境後即前往防疫旅館，未與他人接觸，因此未匡列接觸者。

案503則是30多歲男子，今年3月至菲律賓工作，9月10日陸續出現鼻塞、流鼻水、喉嚨乾癢、咳嗽、嗅覺變差及胸悶等症狀，僅自行服用成藥，未在當地就醫，9月13日與案500搭乘同班機（非前後二排旅客）返國，入境時主動告知有症狀，採檢後前往集中檢疫所隔離檢疫，初次採檢陰性，因症狀持續，16日二度採檢，今日確診。由於男子同班機前後二排無其他旅客，而9名同班機機組員先前已列為案500之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

圖為案503班機座位圖，與案500乘坐同班機。(指揮中心提供)

截至目前，國內共累計503名確診案例，分別為411例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、478人解除隔離、18人住院隔離中。

(中時新聞網)