衛福部長陳時中今到永樂市場視察，不過現場仍有民眾激動反彈，怒罵陳時中「混蛋」，不滿中央開放美豬進口。（游念育攝）

美豬明年開放進口，中央食藥署和地方政府共同推動肉品產地標示新規定，並選擇台北市迪華商圈作為示範區，衛福部長陳時中和台北市副市長黃珊珊今到永樂市場視察；黃珊珊表示，希望中央能做到3個重點，「源頭管理」、「食材溯源」和「標示查核」，不過現場仍有民眾激動反彈，怒罵陳時中「混蛋」，不滿中央開放美豬進口。

陳時中與黃珊珊一同前往迪化街商圈視察，黃珊珊日前在臉書上發文砲轟陳時中，對於見面會不會尷尬，黃珊珊表示，從防疫開始都有跟陳部長直接聯繫，且先前的行政院會也有跟部長表達希望做到源頭管理。黃指出，不過地方政府也希望中央能夠通知地方政府關於散裝食品相關的標示。

黃珊珊指出，我們並不清楚中央政策過程，包含今天為止我們才知道標示方法，這部分應盡早讓地方知道。沒有特別針對誰，施政的政策最好一致，不要讓地方政府與民眾產生誤解，這樣大家會很困擾。

黃珊珊也向中央政府喊話，「地方政府在查核端上相當困難，因為在地方很多的散裝食品，可能已製成肉製品，所以希望是從進口端就能知道肉品的流向，地方端才能清楚判斷標示是否正確，中央和地方要一起來做，捍衛國人健康的管理。」

此外，黃珊珊15日也在臉書提到台北市長「接班人」問題，被外界解讀將挑戰2022台北市長選舉，黃珊珊說，應該是媒體很多人講這個問題，走在路上也會被民眾問，但重點還是要好好讀書，才能完成考試。

記者追問，陳時中也是2022台北市長熱門人選，2人碰面是否會互相勉勵，黃珊珊說，不會，但他們常常通電話，解決國家的問題，而不是個人的問題。

(中時 )