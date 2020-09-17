美國高通公司旗下子公司高通技術公司今日宣布高效能人工智慧推論加速器Qualcomm Cloud AI 100已向全球特定客戶出貨，Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器運用進階訊號處理和尖端節能技術，支援在資料中心、雲端邊緣、邊緣裝置和5G基礎建設等多重環境的人工智慧解決方案。新推出的Qualcomm Cloud AI 100邊緣開發套件專為加速採用邊緣應用程式而設計，提供完整系統解決方案，人工智慧處理速度高達24個同步1080p影片串流，加上5G連接能力。

高通技術公司運算與邊緣雲資深副總裁暨總經理Keith Kressin表示，高通技術公司有能力支援完整的邊緣到雲端高效能人工智慧解決方案，每瓦效能表現領先業界、傲視群雄。Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器現在已經向全球特定客戶出貨，我們期待2021年上半年見到商業產品問世。

Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器旨在提供以每瓦效能衡量最先進的人工智慧推論效率，具有每秒處理多達400兆次運算（TOPS）的能力。Qualcomm Cloud AI 100雲端加速器支援多種外形尺寸，PCI-E卡級功率配置範圍從15W到75W。

Qualcomm Cloud AI 100軟體套件提供了完整的工具堆疊，並支援Tensorflow、PyTorch、Caffe等常見的框架，以及GLOW和ONNX等運行時間。此軟體套件包含內建編譯器和模擬器的Qualcomm Cloud AI 100應用程式SDK；以及內建運行時間、API、內核驅動程式和工具的平台SDK，設計目的要讓Qualcomm Cloud AI 100平台的開發、測試和部署能在眾多生產環境中進行。

(時報資訊)