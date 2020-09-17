莉莉柯林斯不僅主演，更擔綱該劇製作人。（Netflix提供）

由《慾望城市》好萊塢時尚製作人達倫史塔 (Darren Star)推出的Netflix愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)，今天 (9／17)釋出正式預告！美國甜心莉莉柯林斯（Lily Collins）躋身眾星雲集的法國時尚圈，卻因兩地天差地遠的職場文化頻吃閉門羹，預告最後更揭露莉莉柯林斯大喇喇的美式作風，惹怒法國客戶及主管，當場慘遭白眼洗禮，讓她鼻酸大呼委屈！但這趟巴黎冒險可少不了浪漫豔遇，莉莉柯林斯在片中秀出超強職場穿搭術，女神招牌濃眉電眼加上可愛俏皮的個人魅力，迷倒法國熟男、帥氣廚師，甚至富二代小鮮肉都對她頻頻放電，特別是她在歌劇院以一襲經典黑色晚禮服現身，竟讓當代時尚教母派翠西亞菲爾德（Patricia Field）驚嘆「奧黛麗赫本來了！」認證她鎮壓全場的仙女氣質。此外，莉莉柯林斯身上所穿戴的穿搭配件也極富巧思，在精品配件暗藏了《慾望城市》致敬彩蛋，讓全球時尚迷期待度直飆破表！

最新釋出的《艾蜜莉在巴黎》正式預告中，揭曉了莉莉柯林斯所飾演的美國小資女勇闖巴黎時尚圈的精彩故事，其中最讓她無法習慣的是兩地不同的工作習慣，上班第一天就被冠上「工作狂」稱號，過去在美國行銷公司步調飛快的工作節奏，與歐洲悠閒風格大相徑庭，原本是職場寵兒的她備受冷落，更因大膽挑戰法國客戶物化女性裸體一事，慘遭上司白眼狠瞪教訓。雖然莉莉柯林斯面臨各種文化衝擊，在職場上備受考驗，但她的私生活卻越活越精彩！在劇中莉莉柯林斯的個性甜美單純卻又勇於捍衛信念，對各種新鮮事物保持開放態度的她順利結交閨蜜，姐妹淘暢聊異國文化差異、法國戀愛觀，原來莉莉柯林斯初來乍到就吸引住在樓下的天菜主廚曖昧狂撩，更出現知性犀利的符號學教授、掌管香水公司的熟男老闆，以及香檳酒莊的小鮮肉接班人輪番展開攻勢，紛紛對她主動示愛，超直球浪漫告白絕對讓粉絲看得臉紅心跳！

有趣的是，莉莉柯林斯還偷偷向金牌製作人達倫史塔成名作《慾望城市》致敬！本身就是鐵粉的莉莉柯林斯開心表示「艾蜜莉八成是看《慾望城市》長大的！她的服裝打扮深受凱莉布雷蕭影響」，因此角色戴著寫有「艾蜜莉」草寫姓名的耳環，正是巧妙向《慾望城市》中的「凱莉」項鍊致敬，而她在巴黎鐵塔前與法國型男浪漫邂逅時穿的黑色紗裙，則是向《慾望城市》完結篇裡凱莉的紗裙致敬。預告中最令粉絲驚喜的莫過於莉莉柯林斯身穿露肩黑色洋裝、戴著銀色頭飾，像極了一代傳奇女星奧黛麗赫本 (Audrey Hepburn)在《甜姐兒》的經典裝扮，就連操刀本劇造型設計的派翠西亞菲爾德都不禁直呼「她活脫脫是奧黛麗赫本的翻版！當我見到莉莉穿上那身戲服時，我心裡想的是：『奧黛麗赫本來了！』，完全渾然天成！」正式預告發布後再度引發粉絲熱烈討論，迫不及待追劇欣賞女神新作。Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》將於10月2日全球同步上線。

(中時 )