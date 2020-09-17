「紅豆玉露蛋黃酥」、「綠豆沙蛋黃酥」及「芋頭白玉蛋黃酥」禮盒。（香格里拉提供／李宜杰台南傳真）

經典蛋黃酥全新詮釋！甫落幕的全台飯店酥皮類禮盒競賽成績揭曉，香格里拉台南遠東國際大飯店以「紅豆玉露蛋黃酥」與「綠豆沙蛋黃酥」，榮獲全台第一名及第三名，是唯一囊括2項傑出成績的飯店。

向來以獨到見解、創新風格，屢屢在西點領域製造話題的主廚許煜新，首度挑戰傳統中式甜點之作，將大家熟悉的台式蛋黃酥，以法式甜點繁複工序賦予新滋味。從酥皮、內餡到鹹蛋黃，全台第一蛋黃酥每個步驟都以高規格的製程創新完成。

許煜新選用世界盃麵包師大賽指定之專用法國布爾喬亞麵粉，以黃金比例與法國AOP發酵奶油融合製成酥皮，奶香中散發著麥香獨特風味的酥皮，層次分明、口感酥鬆；同時，他也堅持使用由屏東合格農場新鮮直送的優質蛋黃，將色澤飽滿的鹹蛋黃，以歐式醇厚酒香讓口感更綿密，令人齒頰留香，回味無窮。

全台第一的「紅豆玉露蛋黃酥」，特選顆粒飽滿的萬丹紅豆，洗淨後加入玉露「日式綠茶」，細火慢熬約2小時，過篩去雜質後，拌入有「生命之糖」之稱的海藻糖製成軟綿香甜細緻內餡，紅豆內餡甜而不膩，搭配散發酒香的鹹蛋黃，堪稱一絕。

第三名的「綠豆沙蛋黃酥」，嚴選中顆飽滿綠豆，經過費時耗工製程，拌入海藻糖手工製成綠豆沙內餡，豆香清新雅緻，口感綿密，不甜不膩。芋頭控們也千萬別錯過，主廚也推出「芋頭白玉蛋黃酥」，芋香逼人、綿密鬆軟，內餡更加入Q彈日式麻糬，讓層次更柔軟更豐富。

全台第一「紅豆玉露蛋黃酥」、第三名「綠豆沙蛋黃酥」及「芋頭白玉蛋黃酥」禮盒，每盒6入399元，大宗訂購及客製化組合，可提前預購。詳情請洽：飯店一樓品香坊（06）702-8856。飯店地址：台南市東區大學路西段89號

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