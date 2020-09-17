工研院「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，協助基隆進行山坡地巡查，讓管理更有智慧與效率。（工研院提供／羅浚濱新竹傳）

研院「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，無人機可定期定點自動巡航。（工研院提供／羅浚濱新竹傳）

羅浚濱／竹縣報導

目前各縣市政府對山坡地巡查全靠人力，工研院研發「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」，以自動巡航無人機、4G遠距操控、影像直播、熱像夜視及AI人工智慧影像辨識等科技技術，進行偏郊與山坡地巡查，證實山坡地管理能更即時、更有智慧及效率。

工研院資通所組長李國徵指出，各縣市政府以農業單位人員巡查山坡地是否有違法開發 情形，人力負擔大，巡視頻率也無法提高，運用智慧科技協助管理提升效率已是趨勢，工研院研發的「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」具有四大特色。

首先，開發無人機地面站，透過軟體設定，無人機可定期定點自動巡航，其次透過熱影像辨識偵測可疑的人與物，提供管理者警示資訊，更可同時運用多台無人機進行執勤，降低人力往返現場，提升作業效率。

此外，運用數位化管理資訊，將無人機隊定期巡查紀錄完整保存於雲端，便於紀錄追蹤與管理，每次巡查拍攝的畫面，更可透過圖資的套疊，分析偏郊景象的變化，並整合成高解析度的巨幅影像，讓資訊更加透明與實用。

工研院去年與基隆市政府合作，以智慧無人機隊系全自動定期巡查七堵區偏郊，證實能有效降低人員往返時間與成本，更讓一般人力不可能到達的區域，大幅提高巡查頻率。

今年主動定期追蹤巡查重點個案，將每次巡查結果做成圖資自動套疊，分析個案現場的變化，有效加強山坡地管控。

更重要的是，基隆有106位兼任巡查員，巡查頻率為每月4到8次，逐漸替代為無人機自動巡邏後，可大幅提升巡查與管理效率，更能有效遏止投機違法開發案件。

工研院認為「高效率山坡地無人機隊智慧巡查系統」在基隆驗證很成功，也期待有機會與其他縣市政府合作。

(中時 )