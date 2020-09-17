台海危機一觸即發，兩岸若開戰，美國會不會出兵來救，成為各界注目焦點。對此，軍事專家、前藍委林郁方認為，雖然台灣戰略地位重要，但美軍可能只提供裝備，出兵協助可能性很低。而且大陸也在等美國陷入另一個戰場，無暇兼顧台灣。

大陸解放軍近來除在台灣西南方海空域進行海空演訓外，戰機更是頻頻入侵台灣航空領域；美軍航艦也多次穿越台灣海峽。台海戰雲密布，看似一觸即發。

前外交官介文汲認為，現在解放軍的演練，和美軍在台灣附近的行動，是台海的局勢20年以來，最危險的時候。介文汲更呼籲，政府應該調整態度來面對愈發失控的局勢。

前國安會秘書長蘇起就表示，據美國五角大廈最新軍力報告表示，美國軍艦雖略輸大陸，但飛彈遠不如大陸，而防空上也輸，這就能看到近期大陸軍機頻繁過來，美國不容易來救，就只剩台灣空軍在撐。

而林郁方接受《TVBS》新聞台採訪時也指出，如果台海發生戰爭，美國會提供情報和武器，但可能派軍隊協防台灣的機率不高。且大陸也在等一個機會，就是美國陷入另一場戰爭難以脫身協助台灣。

(中時新聞網)