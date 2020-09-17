大陸女星關曉彤是童星出身，從小就和爸爸關少曾一起拍戲，關曉彤也是大陸觀眾從小一路看大，擁甜美長相和清純氣質的關曉彤，還因此被受封是「國民閨女」，而關曉彤則在今（17日）迎接23歲生日，網上還流出她開派對熱舞影片，讓關曉彤好身材全都露。

關曉彤火辣熱舞，舉手投足妖豔性感。（圖／取材自新浪娛樂）

關曉彤以清純的鄰家女孩風格擁大批粉絲喜愛，不過她一辣起來也是魅力四射，今天過23歲生日的關曉彤，就被陸網流出她開慶生派對的影片，只見關曉彤穿著一襲貼身黑色小洋裝，解放白皙美肌、蠻腰和大長腿，好身材全都露。

影片中，關曉彤和姊妹們一起熱舞，辣跳韓團BIGBANG的招牌歌《Bang Bang Bang》，全場氣氛超嗨，關曉彤隨著音樂搖晃身體、扭腰擺臀，舉手投足妖豔性感，也讓外界見識到關曉彤已從當年的4歲小童星蛻變成23歲的美少女一枚。

而關曉彤男友鹿晗在今凌晨零點一到，就準時曬女友美照，並發文：「生日快樂啊精神小姑娘」為關曉彤慶生，短短10字就閃瞎全網，微博還以「鹿晗為關曉彤慶生」登上微博熱搜榜，可見話題超夯。

鹿晗今準時發文為關曉彤慶生。（圖／取材自鹿晗微博）

(中時新聞網)