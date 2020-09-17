美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）將於本月17日至19日率團訪台，代表美國政府出席李前總統的追思告別禮拜。傳出台美雙方未安排經濟對話。對此，民進黨立委陳亭妃表示，美國國務院次卿訪台，除弔唁李前總總，很清楚，另一部分就是要談台美間的經濟，像是一些座談會要談貿易、工業的供應鏈的部分，並沒有刻意低調。

陳亭妃指出，美國次卿柯拉克來台目的大家都很清楚，就是弔唁李前總統跟經濟交流兩個部分，其中台美間的經濟會舉辦一些座談會，有些單位已經被邀請，也就是要談貿易、工業的供應鏈的部分，目標很明確，希望台美間經濟的關係做進一步交流跟對話。

至於柯拉克是否會談到貿易，綠委許智傑說，沒有一見面就要結婚，我方洽談雙邊貿易協定（BTA），必須讓雙方從陌生到熟悉，因此持續努力。

陳亭妃說，柯拉克訪台團成員包括經濟、勞工、人權，台灣在人權非常重視，勞工則跟經濟息息相關，所以此次由次卿來訪，層面不只是經濟，還涵蓋人權、勞工等層面，台美間互相交流，相信對台灣非常有幫助。

民眾黨立委賴香伶認為，美方近日推動的經濟繁榮網路（Economic Prosperity Network），希望打造第二軌供應鏈，降低對中國供應鏈的依賴，克拉奇可能會推動此事，我們樂見美方願意提升台美關係. 希望能在實質上有助台灣。

(中時 )