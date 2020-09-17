專攻智慧型藥物安全系統的醫守科技，根據健保資料庫近期釋出2017年度資料分析，全台當年度醫院門診總共開出3億6千萬張處方箋，其中約有60萬張是用藥不恰當的處方，亦即平均每600張處方箋中，就有1張用藥有問題，預估影響多達42萬病人，且近6成為超過60歲的老病號。

這些不恰當的一般用藥中，以腸胃藥、過敏藥及安眠藥最常見。至於在特殊高警訊藥類中，則以降血壓藥、抗生素及降血糖藥最常被不恰當使用，特別需要留意。

臺北醫學大學教授李友專表示，醫師看診時，要開出一張精準的處方其實並不容易，臨床上可以用的診斷、藥品，再結合病人性別與年齡，有高達數十億種選項組合，醫師在平均短短3～5分鐘的問診時間內，邊分析病人的病痛、邊想著處方怎麼開，還要邊回答病人的問題，是極為複雜的多工同步作業。

一直以來，醫療只能用以偏概全（one size fits all）、治標不治本的大數法則來處理這數十億種選項組合，但隨著人口老化和生活環境改變，疾病成因也變得複雜，加上藥品發展越來越多元，必須仰賴人工智慧才能避免不洽當的處方，而且是要在開立處方的當下即時修正，才有最大效益，而不是等到藥物交到病人手上時，才發現需要回頭重新調整。

醫守執行長龍安靖根據過去擔任醫學中心資訊室主任多年心得進一步指出，即便是醫師經常開的藥物，竟還會發生不恰當用藥，主要關鍵在於藥名太像以及系統性問題。

他說，需要服用這幾種藥的病人本來就多，藥品市場需求大，各家藥廠推出的藥品相對也多，這些藥品都有著複雜又難記的商品名和化學成分名，有的看起來很像、有的唸起來很像，非常容易混淆，加上傳統的醫院資訊系統設計不良，也常讓醫師找不到想開的藥，更是雪上加霜，北醫大成立醫守科技就是為了應用人工智慧提升用藥安全與品質。

李友專提醒，用藥安全需要醫院、醫師和病人在第一線一起把關，民眾就醫當下如果對藥有問題，一定要多問醫師，為自己的用藥安全發聲，千萬不要自己任意參考網路上的資訊。他同時也呼籲醫師，看診時不妨對病人多解釋為什麼開這種藥、服藥時要注意什麼，不但幫助病人了解藥品、增加服藥遵囑性，解釋的同時其實也是再一次確認藥是否開對。

李友專強調，醫療只會越來越複雜，醫療資訊系統得盡快跟上疾病演變的腳步，唯有善加利用人工智慧，才能在醫療前線幫助醫師守護病人的安全。

(工商 )