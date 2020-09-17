民進黨台北市議員王世堅多次砲口對內，批評民進黨政府，引發風波，桃園市議員王浩宇因而槓上王世堅。王浩宇稍早點名這兩天挺王世堅的人，包括資深媒體人謝寒冰、政論節目主持人平秀琳以及菜農林佳新。遭點名的林佳新則回擊，難道不能贊同堅守基本價值的堅哥嗎？「反倒是民進黨內現在容的下異己嗎？黨同伐異不正是現在進行式？」

衛福部長陳時中日前登上小巨蛋開唱，引來不少議論。王世堅認為，此刻陳時中應做好份內工作，針對那些對美豬有疑慮的民眾釋疑，而不是裝可愛、撈過界。然而，王世堅批評陳時中，卻引來王浩宇不滿，嗆「民進黨這麼差，你還留著幹嘛？」王世堅則回擊，黨有黨格，人有人格，他只跟有格的人來評論，沒格之人自己都懶得理會。

王浩宇稍早又發文，並點名這兩天挺王世堅的人，包括謝寒冰、平秀琳、林佳新。王浩宇表示，不斷在藍營政論節目打自己的政黨，或許可以換來藍營政治人物的肯定或是被討厭民進黨的人說是黨內良心。但這樣的做法，完全抹煞民進黨中央在政策上的良好溝通，防疫、三倍券、美豬美牛等等的政策。

被點名的林佳新稍早在臉書回擊，他挺王世堅不行嗎？林佳新說他是綠營出身，對堅哥這種基本教義派就是有感情不行嗎？林佳新表示，即使現在他身在藍營，有少批評過藍營嗎？難道不能贊同堅守基本價值的堅哥嗎？「反倒是民進黨內現在容的下異己嗎？黨同伐異不正是現在進行式？」

林佳新直言，在他眼裡，王浩宇本身就是軟骨蝦，哪有飯吃就哪去，在他眼裡，早跟跟流浪狗無異，難怪被唾棄！林佳新說他一向不畏橫逆，就連韓身邊這些惡搞的人都敢飆，王浩宇在他的評價中，不過就是跟外界這些軟骨蝦一樣，哪裡有飯哪裡去，「有奶便是娘」。

(中時新聞網)