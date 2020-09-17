蘇揆上午聽取農委會「農民與農業相關保險精進作為」報告，其中針對農民職災保險，去年擴大納保對象後，覆蓋率從16％提升至26％，蘇揆指示要研議精進，吸引更多農民參加。農委會則期待，希望力拼納保覆蓋率達到80％。

蘇揆表示，過去4年多來，政府積極推動農民健康保險、農民職災保險、農業保險，以及農民退休年金制度4大措施，提升農民福利、保障農民生計，值得肯定。但針對農民職災保險的投保率不高，蘇揆也說，去年8月在擴大納保對象後，雖然一年時間，投保率由16％提升至26％，仍要研議精進作法，吸引更多農民加入、提供更完善的保障。

農委會副主委陳駿季表示，目前農民職災保險投保率約25％左右，從2018年以來，其覆蓋率的成長是分階段的，第一階段是當在做職災保險時，一開始大家認為有病用健保就好，有其他身心障礙給付等農保就好，但農民不知農業職災保險內涵，經過2年宣導，覆蓋率已有提升，農委會有信心至少可拉到80％，這是合理的狀態，但期待未來愈高愈好。

陳駿季指出，因為農民職災保險的好處，不僅是針對傷害給付類似勞保，在就醫津貼也有門診跟住院的部分，而推動農民職災保險的背後，更重要的是透過大數據分析，針對包括跌倒、收獲時割傷，知道原因就可以提出因應作為，讓農民有效預防傷害，做好職災預防。

(中時 )