阿里巴巴集團旗下阿里雲在第12屆雲棲大會上發佈一系列創新產品，其中亮點之一是阿里雲的首部雲端電腦 「無影」，機身約一個巴掌大、重量60克約若一顆雞蛋，卻能透過後端雲端技術，提供高性能運算能力。用戶只需把「無影」連接至一般電腦螢幕，便能夠隨時隨地使用阿里雲海量的雲端運算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，希望雲端電腦能夠協助大衆隨時使用強勁的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作，例如影片剪接、動畫渲染、軟體開發以及線上客服等，這些現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。

張建鋒表示，隨著居家辦公成爲疫中和疫後的新常態，相信阿里雲的創新能協助客戶以低成本且安全的方式，隨時隨地享受雲端運算的好處。

阿里雲也同時推出了用於實現「最後一里」運送的自動物流機器人「小蠻驢」。該運送機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可運送多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。可每天可於指定社區或校園內運送估計多達500個包裹，以應對大陸對「最後一里」快遞不斷增長的需求。

實際上，如今線上購物發展蓬勃，目前大陸每天運送的包裹數高達2億件，並預期將在未來幾年增至10億件。

(旺報 )