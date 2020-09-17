一轉眼就來到了NBA分區冠軍戰，站上西區冠軍舞台的的兩支球隊分別是由雷霸龍(LeBorn James)所帶領的湖人以及淘汰奪冠大熱門快艇的驚奇黑馬金塊。湖人在系列賽前兩輪均以4-1擊敗對手，巧合的是兩系列賽唯一落敗的一場比賽都是第一戰，有網友戲稱這是雷霸龍的『The試探』(此梗來自於詹姆士2010年暑假在特別節目上宣布自己將前往熱火的『The Decision』)。

無論湖人前面系列賽與拓荒者及火箭第一戰的落敗因素是尚未收心、手感還未找到還是真的在試探對手，這次與金塊分區冠軍戰9/19(六)上午09:00的第一場比賽，建議喜歡運彩高賠的朋友們可以考慮金塊不讓分勝。

金塊和湖人一樣，同樣的系列賽過程連續經歷了兩次，不管是首輪面對爵士還是次輪碰上快艇，金塊系列賽結果都從1:3落後的絕望局面一場一場拿下並取得最後的勝利，金塊如此堅韌的心理素質實在令球迷敬佩萬分。

當然除了強大的韌性之外，湖人必須小心金塊2個地方，第一是出色的三分球追分能力，與快艇第5戰最多落後16分、第6戰落後19分，強大的射手群總有辦法扳平比分。第二是靈活的約基奇(Nikola Jokic)，這名塞爾維亞中鋒投籃準、身材厚實又具有出色的傳球視野，湖人無論麥基還是霍華德對位起來都會感到吃力。金塊陣容完整如今又士氣高昂，估計可以把戰局逼至6場，但雷霸龍與戴維斯(Anthony Davis)搭配的進攻模式太過無解，最終系列賽4:2由湖人晉級總冠軍戰的機會最大。

(中時新聞網)