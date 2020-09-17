去年11月18日下午5點多，台北市長春路發生計程車連撞14輛路邊機車的車禍，肇事的69歲曾姓阿嬤司機將吉林國小林姓游泳教練撞到截肢成殘，被控過失重傷害罪，台北地檢署偵查中，阿嬤司機與被害人以300多萬元達成和解，被害人撤告，北檢將曾女不起訴處分。

曾姓阿嬤運匠是在去年11月18日下午5點多開著計程車，沿長春路由東往西行駛，在吉林國小前計程車失控衝撞停在路旁的14輛機車，當時準備騎車回家的吉林國小林姓游泳教練被波及撞飛，造成有右腿截肢、左小腿骨折與腸道血管破裂。

曾姓阿嬤被移送北檢，得知被她撞到的林姓游泳教練截肢，一度崩潰哭喊「對不起」，檢方當時衡酌曾婦沒有酒駕，也沒有不當駕駛紀錄，因此諭令以10萬元交保。

曾婦向檢方供稱，她在市場擺攤做生意，因擔心已經30多歲發展遲緩的的兒子將來沒人照顧，才會出來開計程車賺錢，想幫兒子多存點錢，事故發生前一星期才保養過車子，不料仍發生煞車失靈，才造成事故。

檢方偵查中，曾婦與林姓被害人以300多萬元達成和解，林男因此撤告，檢方因此將曾婦不起訴處分，查扣的計程車也發還曾婦。

(中時 )