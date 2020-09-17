近來兩岸關係緊張，加上台美互動頻繁，台海危機四伏。國民黨智庫國家政策研究基金會今（17）日召開座談會，台灣安全研究中心副主任、前陸軍八軍團少將主任胡瑞舟表示，共軍犯台可能採取「奇襲」速戰速決，避免美國介入，而最高境界就像「交響樂」，同時、不同地的作戰旋律互相配合。

國民黨智庫邀請專家探討大陸武力犯台相關議題，與會者研判，大陸立刻動武犯台機率並不高，而是在等待，若美國爆發類似水門案的危機，或陷入其他區域戰爭，無暇他顧之際，大陸可能就會有所行動。

據《ETtoday新聞雲》報導，胡瑞舟以意圖、能力、機會3方面分析指出，大陸對台武統有8種戰術，包含軍事斬首、機艦越線搜擾、奪取外島、全面攻台等，若真的發動戰爭，還要避免美國入侵，更要有把握必勝，因此可能以奇襲的方式讓我軍猝不及防，並透過長期軍演麻痺台美雙方。

胡瑞舟形容，作戰最高境界就像「交響樂」，旋律可以互相配合，在不同地點同時發生，除基隆港、高雄港有少數海軍艦隊外，其他都非軍用，經巧妙安排後攻擊，再以火箭炮和導彈瞄準全台重要官署、軍事指揮所，還可能使出「草船借箭」招數，運用大量海上及空中無人機，引誘我軍發射愛國者飛彈等防空武器，「騙光」我軍武器同時偵查，並摧毀作戰設備與部隊，而對於一般民眾，可能採軟硬兼施。

(中時新聞網)