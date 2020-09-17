資誠（PwC）會計師事務所指出，隨著今年11月美國總統大選逼近，川普與拜登兩大候選人推出稅制政策，川普主張維持現行優惠稅率，而拜登則研擬對企業、個人加稅，若我國高資產人士具備美國國籍，應及早做好資產規劃。

川普表示，若再次當選，將會試著把2017年稅改時許多原本預計在2025年落日的減稅政策改為永久適用，並可能將現行最高20％的長期資本利得稅稅率往下調降。

拜登陣營則與川普相反，推出許多加稅政策，像是將企業所得稅率提高到28％，並針對年收入超過1億美金的企業按會計所得課徵15％的最低稅負。另外，拜登研擬將個人所得稅最高課稅級距37％提高到39.6％，等於是增加企業與高所得者的租稅負擔，以支應其他政策費用。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，拜登針對高所得者及企業採取較激進的稅務政策，川普則維持既有稅率，但蘇宥人仍建議企業、高資產族若有美國國籍或是外籍人士在美國擁有資產，面對所得稅稅率可能提升，還有資本利得稅也可能同步上升的風險，應隨時注意選情發展並及早開始進行規劃，以降低因政治因素所帶來的稅務影響。

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