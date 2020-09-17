美國主管經濟發展、能源與環境的國務次卿克拉奇（Keith Krach）今來台，去年11月在曼谷東協峰會的「印太商業論壇」曾與克拉奇等會談產業鏈合作的外貿協會董事長黃志芳17日指出，此次雙方應會就台美雙邊關係議題進行會談。

美中貿易戰、新冠肺炎（COVID-19）疫情加速全球供應鏈重組，包括美國、日本、歐洲皆有意建立供應鏈體系，黃志芳指出，不論新的供應鏈體系如何合縱連橫，以台灣資通訊、精密製造、機械業的產業實力，仍可扮演關鍵角色。至於克拉奇來台會敘舊嗎？黃志芳僅回應沒有這個安排「人都還沒來」，還說美方貴賓來談的應該都是雙邊關係的重要議題。

外貿協會17日舉辦2020 DATE SUMMIT數位商務大趨勢國際論壇，探討後疫情時代的數位新生活、數位轉型生態鏈等議題。黃志芳表示，疫情加速全球數位轉型，而台灣是生產數位轉型所需硬體設備的最重要國家，包括伺服器、網通設備，甚至電動車關鍵零組件多是由台灣企業生產提供。

對於美國第二供應鏈聯盟的加入，他認為不論是受疫情還是美中貿易戰影響，供應鏈面臨重組浪潮、加速數位轉型的時刻，其實是台灣企業很好的機會。

黃志芳並指出，去年是應美國在台協會（AIT）邀請，率台灣代表團赴泰國曼谷參加東協峰會重要活動之一的「印太商業論壇」，期間並會晤美國國務次卿克拉奇等美國政要，黃志芳表示，台美未來的產業合作應從以往的採購與生產，升級到共同研發與創新，尤其加速產業鏈重組，善用台灣的資通訊產業優勢，將美國所掌握全球先進科技數位優勢延伸到印太地區。

為了促成更多台美雙邊投資與貿易，貿協自去底成立台美商務交流中心，今年起發動「台美企業聯盟」，截至目前為止已超過1000個會員加入，包括聯發科、友嘉、上銀、台電等，且原本預定今年在美國西岸設「台美經貿拓展辦公室」，並在美國在台協會支持下，以國際鏈結為平台擴大服務美台企業界，強化雙邊投資與貿易效益。

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