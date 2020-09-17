本周末美國職棒例行賽恰巧有傳統好戲基襪大戰，周六到周一三場系列賽運彩場場開售單場投注，達人大推三戰全買洋基讓分勝，且聽以下分析：

最古老的一場基襪大戰始於1901年4月26日，距今已逾世紀！而在兩隊超過2,000場的例行賽歷史交手中，洋基以1,180勝981敗壓過紅襪。近代兩軍在美聯東區都屬強權，勝負維持著大約各半的比例，但今年！截至這個本季最終系列賽為止，洋基連同熱身賽竟然維持全季不敗的成績，這看在兩邊死忠球迷心中當然是一痛一快，更重要的是，若紅襪無法在剩餘三戰中任何一場比賽取勝，將締造職業運動罕見的單季戰績遭特定對手「完封」紀錄…

這麼特別的對戰數據事出有因：一則近兩年兩隊戰力此消彼長，洋基成功的育成了幾位農場大物，已不再像過往有「邪惡帝國」封號時期動輒大批透過交易購入或有風險的大咖。二來本季團隊數據會說話：兩隊在打擊成績榜相去不遠的基礎上，投手表現是天差地遠！洋基4.15的團隊自責分率排名第11(第8名起即已超過4.00)，但紅襪是不忍卒睹的5.99，於30隊中敬陪末座。

看到上面的數據應該不難理解，紅襪的投手群應當無法有效壓制洋基打擊，從下表兩隊本季逐場交手比數看，洋基最少也都贏2分以上，加上此時刻洋基是美東次席，正為季後賽努力衝刺；反觀同區墊底的紅襪與十月絕緣應無懸念，這也是為何達人推薦這個系列賽全買洋基讓分過盤的主因！

洋基與紅襪本季對戰成績

這個系列賽也推薦彩迷同步加碼大分，兩隊8/3以來的近五場交手，有3場得分破10、1場得分為9，僅1戰打出低比分的6分，因此買「大」勝算較高。

(中時新聞網)