2020金馬影展閉幕片《狂舞派3》。（金馬執委會提供）

2020金馬影展繼先前揭曉《同學麥娜絲》、《腿》兩部台灣電影同時擔任開幕大任，今日（9／17）公布本屆閉幕片也有兩部，分別是香港導演黃修平與顏卓靈睽違七年再度攜手舞出新風貌的《狂舞派3》，以及香港新銳導演陳健朗邀來金像獎影帝林家棟主演的《手捲煙》。兩部深刻展現香港在地情懷的電影，將為本屆影展畫下「港味」十足的動人句點。

黃修平曾以《狂舞派》贏得香港電影金像獎新晉導演獎，女主角顏卓靈更因耀眼表現提名金馬影后一炮而紅。七年後原班人馬回歸，為何直衝《狂舞派3》？原來《狂舞派2》竟是本片的「片中片」！精彩的奇想，帶出這群浮沉星海、為理想打拼的舞者，原想藉由專長為新興社區舞出精采未來，不料卻面臨官僚與地產商的利用。街舞、音樂、塗鴉，超越第一集的青春勵志，化身成為小蝦米對上大鯨魚的反抗行動，也跳出香港當代青年的心聲，激動人心。

《手捲煙》是獲得「香港首部劇情電影計劃」獎項的新銳導演陳健朗的作品，不僅吸引《廟街皇后》、《五億探長雷洛傳》名導劉國昌賞識擔綱監製，邀來香港影帝林家棟領銜，以及袁富華、太保、白只三位金馬最佳男配加持演出。林家棟在片中飾演香港回歸後失去原本身份的華籍英軍，在重慶大廈無意庇護了一個被追殺的年輕南亞毒販，而和得罪不起的黑社會硬碰硬。導演巧妙以犯罪動作類型切入香港在地身分與族裔認同，生猛有力。

近年金馬影展成為香港新銳電影的重要舞台，包括《一念無明》、《樹大招風》、《點五步》、《淪落人》、《叔叔》、《金都》等片都獲得影迷高度關注。這也是首度有兩部港片榮膺閉幕，導演黃修平、陳健朗對此皆感到無比開心。對於《狂舞派3》將搶先在金馬影展世界首映，導演黃修平表示，全球疫症未止，而金馬影展能如期、實體地舉辦，他認為在世界影壇中意義重大，對《狂舞派3》能獲選為金馬影展閉幕片感到榮幸之餘，也送上「金馬加油！」的祝福。陳健朗也感性地把《手捲煙》在金馬的首映譬喻為：「一艘香港製造的船，能夠在冒險中途，駛進台灣這無拘無束的海港，是一件幸福的事。」

2020金馬影展將於11月5日至22日展開，10月23日晚間舉辦選片指南，10月24日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站、Facebook粉絲頁與Instagram陸續公佈，敬請拭目以待。

(中時 )