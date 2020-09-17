為了提供幼兒良好的學習環境，大盛實業公司董事長何傳來及總經理何嘉晟，17日上午捐贈2台空氣清淨機給台南市東區復興國小附設幼兒園，期盼透過拋磚引玉，讓更多企業加入贊助行列。

入秋後，空氣中細懸浮微粒（PM2.5）的問題也逐漸增多，學校幼兒園的環境大多較封閉，再加上秋冬季節又是病毒的活躍期，因此幼兒園的教室環境也容易成為病毒的交換場域。何傳來長期關注學童的學習環境，暨上次捐贈2台空氣清淨機給德高國小後，今日再度捐贈給復興國小。

何嘉晟說，此次捐贈復興國小幼兒園發現，大校的資源並沒有如外界想像的多，期盼有更多的企業，加入贊助行列，共同為台南的學童，創造良好的空氣品質環境。

幼兒園家長張茵茵則稱，感謝何董事長和何總經理捐贈可以淨化PM2.5和過濾病毒的空氣清淨機，除了可以免除幼兒園孩子交換病毒的命運，又可以呼吸清新的空氣。

校長陳茂盛則表示，此次的企業有愛捐贈，讓復興幼兒園學童杜絕病毒在空氣中流竄與PM2.5的危害，讓健康學習環境再升級，也期盼更多企業都能加入守護學童健康的行列。

(中時 )