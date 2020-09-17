繼昨日以20比6痛宰藍鳥後，今日洋基仍炮火猛烈，東岡(Kyle Higashioka)單場3響炮，洋基全場敲出7支全壘打，連2天狂轟猛炸，再加上王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發7局僅失1分，最後洋基以13比2大分差擊敗藍鳥，此外這也是寇爾生涯第100場勝投。

此戰洋基打線延續昨日火燙手感，全隊敲出7支全壘打，其中捕手東岡表現太出色，敲出其中3轟，此外強打勒瑪修(DJ LeMahieu)也貢獻雙響炮，渥特(Luke Voit)則敲出本季第19轟，目前在全壘打榜上領先群雄。此外，這也是洋基隊史首次連2場比賽敲出6發以上全壘打。

賽前東岡本季僅敲出6支安打，生涯打擊率也不到1成80，不過今日卻是比賽大亮點，「棒球就是這麼瘋狂，上一分鐘你可能一球都打不到，生涯差點毀了，但下一場比賽就敲了3支全壘打！」東岡生涯前22打數連1支安打都沒有，當時還創下隊史最慘紀錄。

洋基捕手東岡（右）單場三響炮，達成生涯巔峰。(路透)

有趣的是，此戰由寇爾與東岡投捕搭檔，兩人在小時候就曾同隊，寇爾說，「投給東岡接很有趣，我從13、14歲我就這樣做了。」東岡也說，「我們認識好一段時間，我們對彼此如何對付打者有共同理解，這對我們幫助很大。」

寇爾此戰先發7局僅被敲3支安打、失1分，拿下本季第6勝，同時也是生涯百勝，寇爾賽後說，「我很感謝能在洋基隊達成這項紀錄，這是一個特殊的數字，我在這特殊的球隊發生很多特殊的事，我真的很幸運。」

(中時 )