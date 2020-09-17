《訪客》電影主視覺以詭譎畫面呈現，演員有戴立忍（前排左起）、姚愛寗、高慧君，陳漢典（後排左起）、林映唯、張軒睿。（雄影提供）

第20屆高雄電影節17日公布開、閉幕片，分別為賴孟傑導演的新作，由鄭人碩、邱偲琹主演的《親愛的殺手》，以及新銳導演蔡佳穎的首部長片，邀請張軒睿、戴立忍等實力派演員共同演出的科幻類型片《訪客》，兩部作品不論在題材或風格都展現台灣電影的多元面向。

《親愛的殺手》以弱勢族群為主角，描述鄭人碩飾演的身障男子，在因緣際會下認識了邱偲琹飾演的沉默少女，在生活上受盡欺凌與剝削的兩人，命運就此相互糾纏，兩位主角在片中共同挑戰大尺度情慾表演，精準呈現照顧者與被照顧者各自的辛酸苦楚，情感張力驚人，去年入圍台北電影獎影帝后的喜翔與黃采儀，也分別在片中飾演照顧身障者的家人與患有心理疾病的母親。

科幻驚悚風格的《訪客》，描寫長期與父親交惡的男主角，因父親某晚遭闖空門小偷攻擊而受傷而有了破冰徵兆，但某日對門鄰居透露出當日家中發生的詭異事件，讓他的日常開始崩壞。電影邀請曾入圍金鐘獎最佳男主角的張軒睿和金馬獎得主戴立忍攜手演出父子，與高慧君、姚愛寗、陳漢典和林映唯等人和觀眾一同揭開層層謎團。

(中時 )