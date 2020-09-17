英超上周開踢，第一輪賽事就精彩紛呈，相隔16年重返頂級聯賽的里茲聯，首戰作客利物浦踢出一場激動人心的賽事，雖然仍以3：4落敗，但過程高潮迭起，毫無冷場，以進攻和逼搶戰術享譽足壇的阿根廷主帥貝薩爾果然名不虛傳。其他強隊包括切爾西、萊切斯特城、狼隊和兵工廠，都在首輪順利獲勝，由義大利人安切洛蒂領軍的艾佛頓，在哥倫比亞名將哈梅斯.羅德里格斯加盟後的處子戰中，作客1：0擊敗熱刺，則堪稱本輪較大冷門。

本周末英超繼續進行第二輪比賽，推薦兩場賽事值得球迷準時收看。第一場是9/19晚上10點的「升班馬對決」，上季英冠冠軍里茲聯，主場迎戰上季英冠第4名，通過附加賽升級的富勒姆；第二場是9/20晚上11點半的「紅藍軍大戰」，「藍軍」切爾西坐鎮斯坦福橋，等待衛冕者「紅軍」利物浦大駕光臨。

里茲聯首輪作客利物浦，打出無懼無畏的全攻型足球，3度落後3度追平，雖然因為送出兩個十二碼罰球而遺憾吞敗，但積極跑動瘋狂逼搶的球風，相信已經圈粉無數。租借自曼城的英格蘭小將傑克·哈里森，憑著精彩的個人突破為里茲首度追平，上季球隊的進球王班福特和波蘭國腳克利希也各進一球，球風近似義大利名將皮爾洛的英格蘭新晉國腳凱爾文·菲利普斯則貢獻一次助攻。整場比賽里茲聯在進攻數據上落後利物浦(射門6次對22次、角球0次對9次)，但控球比例51.2%優於紅軍，觸球和傳球次數都比對手多，這在利物浦的比賽是很少見的情況。同樣是升班馬，首戰還是主場的富勒姆，則是整場比賽遭受兵工廠壓制，所有數據都大幅落後，最後以0：3落敗。兩隊上賽季在英冠交手兩場，各自在主場擊敗對手，不過第一循環是在疫情爆發前，富勒姆在球迷助威下2：1險勝，第二循環在今年6月，作客負0：3。以雙方在首輪比賽的攻守表現看來，里茲聯可望在主場取得回歸英超的首勝，甚至讓球主勝也能過關。

切爾西是今夏轉會市場的大富豪，耗資超過2.2億歐元，已經引進6名球員，除了蒂亞戈席爾瓦與薩爾兩名中後衛免費加盟外，德國中場哈維茲8000萬、德國前鋒維爾納5300萬、英格蘭左後衛奇維爾5000萬、摩洛哥右翼齊耶什4000萬。但首輪比賽切爾西作客布萊頓表現不如理想，在傷停嚴重的情況下未能排出最佳陣容，哈維茲尚未能融入球隊，維爾納在前場的積極跑動算是比較有貢獻，最終是靠著對手兩次防守失誤，才以3：1拿下勝利，多少有點幸運成份。利物浦不愧是衛冕冠軍，雖然遭遇難纏的里茲聯，但還是憑著球員較佳的素質與經驗贏得比賽，「埃及法老」薩拉首戰就戴帽，門將阿利森形容說，薩拉在開季充滿飢餓感，進球欲望高漲，對球隊絕對是好事情。藍軍陣容較有深度，但目前傷病狀況多，整合也需要時間，紅軍主力陣容只缺張伯倫，將可強陣出擊。上賽季利物浦主客雙殺切爾西，本季首度對決，仍以紅軍客勝為佳。

(中時新聞網)