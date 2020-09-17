台灣在精品市場所展現的消費力，極具強大設計產能都在國際各大設計展脫穎而出，但許多品牌疫情無法出國比賽，也因此為幫助台灣品牌拓展商機，與寶麗精品合作促成「Le Club」期間限定生活品牌快閃店，自昨（16）日至明年1月於寶麗精品B2開幕。

在開幕茶會上，DFUN 總編輯馬修說，後疫情時代，全球興起本土消費熱潮，Le Club的誕生，正好應運而生。從精品設計的趨勢分析，在Le Club，消費者看到的不只是「海外鍍金」品牌大集合，更重要的意義是，這些品牌無一不打破了我們對日常物件的認知，更是對美好生活的再定義。

此次展售品牌均為曾參與M＆O巴黎時尚家居設計展的15家國內外品牌，進一步表示，這次參與的品牌包括AERIX、CARPENTER、DAQICONCEPT、EMSPEC、GALLERY

CHUAN、GUDEE、HAOSHI、KIMU、NO. 30、SERENE HOUSE、TA＋D、TG、YEN TING

CHO、YSTUDIO、ZUNY 以及由築意代理的知名北歐品牌Fredericia 及Wendelbo等。

(中時 )