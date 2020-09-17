外資多、空操作兩面光，昨雖大舉買超台股逾180億，但押寶重心在元大台灣50反1，因此周四（9/17）台股大跌逾百點，外資反而是帳上大賺。另外，台積電今除息交易的演出，出乎意外疲軟，開低走低，也影響多方士氣。

大盤周四在蘋概供應鏈三王台積電、股王大立光與鴻海等領跌，且國泰金、富邦金、兆豐金、統一、台塑、台泥、亞泥等重量級集團股同步走疲下，使盤勢開低之後欲振乏力，加權股價指數在盤下震盪一波比一波低，終場大跌104.02點，失守12900點，報12872.74點，跌幅0.8%，成交1868.07億元。

短線站在多方的權值股，包括南亞科、友達、群創、仁寶、長榮航、聯電、台塑化與台玻，呼應昨日業內解析盤勢表示，盤面上權值股仍老神在在輪動，在指數逢低仍相對有撐，且今跌幅較沈重的主因，仍在台積電除息失靈，演成貼息窘境，幾乎就占指數跌點比重的90%。

另外，短線表現不錯的族群，包括PCK載板之欣興、南電與超眾；被動元件的國巨、奇力新、華新科、禾伸堂與華容等；矽晶圓的台勝科、矽晶、嘉晶與環球科等。顯示電子股依題材表現，並且不甩極短線半導體拉回空方警報響，仍隱見大股東看多後市那顆心，還未變動。

櫃買市場方面，受惠生技股回神，而紡纖、化學、鋼鐵、營建與觀光等族群也在多方，化解電子股拉回，及航運、電機等類表現疲軟壓力，盤勢開高之後，多能力守榮面，終場指數上漲0.05%，報167.64點，成交432.55億元。

消息面方面，美國國務次卿柯拉克在今下午訪台，彼岸迅即在東海軍事演習，多少影響市場持股信心；另外，美Fed（聯準會）明確宣示未來3年的短期聯邦基金利率，將維持在逼近零水準的區塊，市場解讀不排除是對未來1、2年經濟復甦的憂心，仍充滿不確定變數干擾，也使短多在高檔提高警覺意識。

(工商 )