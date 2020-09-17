美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）將在17日下午三點抵台，是台美斷交後，40多年來國務院訪台層級最高的官員。不過柯拉克還沒落地，就有許多負面消息傳出。

首先，台美雙方始終不願意公布柯拉克的行程與團員，原訂9月17日要舉行「台美經濟與商業對話」，美國國務院等到柯拉克的飛機都起飛6小時後，約台北時間17日凌晨，才發布本次訪問的訊息，台灣總統府、外交部則是在凌晨一點半左右發文公告。美國國務院強調，這次柯拉克訪台是要參加前總統李登輝的告別禮拜，並未提及「台美經濟與商業對話」。

「台美經濟與商業對話」是總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡美牛進口所換來的雙邊對話契機，為台美BTA鋪路。不過，柯拉克此行已經確定，將拜會總統蔡英文，但不會與經濟部官員或行政院副院長沈榮津舉行「台美經濟與商業對話」。

第二，外傳雖然上次美國衛生部長阿札爾高調訪台成功，但是美方對於台灣媒體9月初就報導柯拉克將訪台、9月17日舉辦「台美經濟與商業對話」等訊息感到不滿，因此取消這項備受關注的對話會議，甚至在柯拉克飛機還沒起飛前，還傳出柯拉克可能不會出訪，只會與台灣視訊的消息。

另外，不僅「台美經濟與商業對話」正式會議取消，原訂許多行程也改為閉門會議。原訂台灣工商團體與美方對談半小時，但工商協進會理事長林伯豐也宣布，擔心新冠肺炎傳染，他不出席這項活動。

總統府發言人張惇涵鄭重表示，該則報導絕非事實，為免錯假訊息淆誤輿論，特此說明。實際上，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台，這是美國國務院自1979年以來，訪台最高層級官員，即充分顯示台美兩國是共享民主價值的堅實夥伴。

張惇涵表示，自美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）於8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，雙方即一直就相關工作積極籌備中，也從未停止。總統府也多次對外表示，關於台美經濟對話相關時程、議題、形式等具體規劃，均在持續積極磋商中。台美經濟對話的實質進行，由於涉及層面廣泛，我們期盼在此次與美方代表團訪台期間，透過面對面的交換意見後，能夠助益後續高階對話的順利展開。

(工商 )