36歲小鬼(黃鴻升)猝逝後，緋聞女友峮峮沉默1天後，終於發長文認愛，字句都看得出她多心碎，令人鼻酸，其實，小鬼生前曾透露不會公開女友，背後原因竟藏著「鬼式溫柔」。

峮峮16日深夜發文道歉，「對不起，破壞我們的約定」，但她無法在乎媒體和酸民了，坦白兩人交往1年半，更透露2周前，小鬼突跟她說不要結婚，理由是如果他將來怎麼了，峮峮不用負責任，可以是張白紙嫁給別人，如今他真發生意外，讓她心碎直呼「可是，黃鴻升，我只想要你...」。

據《三立新聞網報導》，去年小鬼被問到戀情時，他透露自己單身，還說上一段已分手2年，現看來是在保護峮峮，而他也被問會公開女友嗎？他則表示若是圈內女友，很怕對方會被貼標籤，會因為是他女友而不被肯定，所以他不希望自己影響女友做的任何事情，才選擇把戀情藏心裡。

小鬼過往「3段情史」都是女神，除了初戀楊丞琳外，還和天氣女孩妞妞爆出熱戀，但戀情3年就告終，而她在聽到小鬼過世消息後，也表示「很震驚非常難過」，最近一段戀情，就是和峮峮，不過兩人是等到他過世後才公開戀情。

(中時新聞網)