台北市立交響樂團長何康國日前被爆料請假，陪同附設樂團赴大陸商演，督導單位台北市文化局日前大方承認，經費是由陸方買單以及揚明文創公司贊助57萬元，但據了解揚名文創從2018年奪得北市交3件招標案，拿得標廠商的贊助款出國，遭外界質疑有違法的嫌疑，北市副市長蔡炳坤表示，此做法不妥，責成政風調查是否有人從中得利。

何康國日前被爆料請假公出，有向上級單位文化局報備，且演出未領取任何費用，文化局也發表聲明表示，一切流程皆合法，外界質疑北市交團出國經費由民間贊助，是否違反「台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」，業務機關對捐款者有業務監督關係，不得接受捐款，對此，文化局表示，北市交與揚明文創並無業務監督關係。

文化局指出，揚明文創以招標方式取得北市交2019年「行影玖拾-李行電影音樂會」節目企劃暨影像剪輯執行委託服務案120萬元，履約期間自108年3月13日至108年7月12日止；並於108年8月23日，指定捐贈北市交附設團108年10月出國推廣音樂會出演費用，捐款時間並不在合約執行期間。

文化局指出，將檢視函釋的適用並清查接受民間捐款情形，主動提報政風室協助檢視，避免誤觸要點；蔡炳坤指出，將對文化局、北市交進行全面清查。

(中時 )