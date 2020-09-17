時力記者會訴求 (時力提供)

農委會8月28日突襲公告開放瘦肉精美豬進口，且預告時間僅有7日，而非60天。時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日召開記者會表示，下會期將提出《行政程序法》及《食品安全衛生管理法》修法，改正食安相關法制審議程序，並反對美豬內臟進口。

邱顯智指出，一般來說，除非該行政命令有重大急迫的公益性事由，而無法事先公告周知，才可以由行政院核定後直接公告。但開放美豬一事，民進黨用突襲方式公布行政命令，顯示行政機關獨斷獨行。

邱顯智說，時力將提出《行政程序法》的修正草案，將現行函釋提升到法律位階，明定法規命令的預告期間為 60天。如果情況急迫，需要少於60天時，則應提出具體理由。

邱顯智表示，時力也會提出《食安法》修正草案，明定食安相關政策的公告程序，事前應先經過座談會、公聽會、聽證會等程序，並向國會報告，最後也要經過國會實質審議完成後才能實施。

王婉諭指出，無論是CODEX或衛福部的瘦肉精含量標準，肝、腎都比肌肉來的寬鬆，但台灣飲食有吃內臟的習慣，因此美豬內臟進口部分，時代力量堅持反對立場。

王婉諭說，時力將針對《食安法》第 15 條，提出修法要求國內外豬隻的各種內臟器官、腦、脊髓，不得檢出瘦肉精。第 14 條之 1 將要求學校、幼兒園、護理之家、老人福利機構、身心障礙機構及各級警消軍人單位等場所的飲食，不得出現瘦肉精食品。

陳椒華表示，為做出肉品市場區隔，國內肉品應增加沒有含瘦肉精的肉品標章，保障消費者權益。並將修正《食安法》第49條之3，建立全國食安違法查詢平台。

(中時 )