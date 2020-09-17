賴清德17日到嘉義縣談助弱勢修繕房屋的台南經驗，對政治問題一概不談。（張亦惠攝）

賴清德17日到嘉義縣談助弱勢修繕房屋的台南經驗，對政治問題一概不談。（張亦惠攝）

交流會結束後賴清德到千人虱目魚宴記者會，成最佳代言人。（張亦惠攝）

副總統賴清德擔任台南市長時推動志工團體協助弱勢修繕房屋，走馬上任副總統後走訪屏東、高雄推廣「有情有疼心ㄟ厝」政策，17日到嘉義與各工會團體座談並分享台南經驗，對於媒體提問的鄭文燦有意選總統、丁允恭是誰拔擢、美國國務次卿訪台等事一概不回答，僅專注於交流會，會後還參與嘉縣府的千人虱目魚宴記者會，成最佳代言人。

賴清德說，天主教現任教宗方濟各說過「好的牧羊人要有羊群的味道」讓他深受感動，從政要解決弱勢民眾的問題，政府的權力在照顧民眾時才是真正的權力，因此邀請大家一起來做善事。

弱勢房屋修繕最早是由台南各工會發起，賴清德在第三案時受邀得知此事，賴清德說，當時的案家位在善化，阿嬤獨自帶著3個孫子，小姊妹因家中沒衛浴設備僅能到附近廟宇1人洗澡1人把風，很難相信連善化都有如此辛苦的地方，因此後來決定由工會出力，政府出錢，幫助更多辛苦的地方。

賴清德指出，目前台南已有119個案例，也到高雄、屏東推廣並得到支持，嘉義的嘉邑行善團全台聞名但主要是做道路橋樑修繕，弱勢房屋修繕雖有基金會在做，但若由縣府主導、召集工會團隊出力，化被動為主動，有計畫地去做，會讓弱勢家庭看到希望。

嘉義縣長翁章梁表示，臺南市2013年起結合工會志工力量為職災勞工或弱勢民眾進行房屋修繕，結合專業技能與公益，是相當難得可貴的方案，嘉義縣有125家工會，除具有專業技能外，也有不少均有成立愛心會，善心不落人後，今天特邀請8家相關工會參加經驗分享交流，期望發揚志工助人的精神與美意，透過勞工專業技能改善弱勢民眾的生活環境。

社會局長蕭英成說，以往嘉義縣社會局由社工針對有修繕需求的民眾，尋求結合民間自發修繕團體協助，後續再由各類別（包括老人、身障、婦幼）社工，提供長照、脱貧方案等個案服務，這次嘉義縣政府已邀請相關工會對後續的新案進行評估，上周已在鹿草完成一戶現勘準備開始試做，未來將可成為縣府穩定直接的合作夥伴，提供案家更即時的修繕服務。

(中時 )