美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）說要當自由的聲音

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）即將訪台，而美國駐聯合國大使柯拉芙特（Kelly Craft）周三則與台灣駐紐約最高官員，也就是駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐。

據美聯社報導，柯拉芙特說，這是「歷史性」會晤，也是川普政府加強與台灣關係的進一步行動。柯拉芙特說，她和李光章在曼哈頓（Manhattan）東區的戶外午餐會，是台灣高層官員和美國駐聯合國大使的第一次會晤。此外，她強調，美台擁有促進民主的共同目標，她期待有朝一日能會晤總統蔡英文。

柯拉芙特強調，她和李光章討論了種種不同的方式，好讓美國發揮最大的助力，以提升台灣在聯合國的參與度。她說，北京在把台灣邊緣化，而台灣2,400萬人的聲音需要被聽到。「這真的很遺憾，因為他們應該像其他任何人一樣，得以參與聯合國事務，」她說，「要是美國不挺身對抗中國，那誰會為台灣這麼做？」

此外，她呼應了美國總統川普說，台灣去年12月曾發送電子郵件警告世界衛生組織（WHO），說中國大陸武漢的新冠肺炎可能會人傳人，但世衛卻置之不理的談話。「顯然，我們真的在推動讓他們回到聯合國，或是在聯合國衛生大會扮演某種角色，」她說，尤其是有鑒於台灣察覺，新冠肺炎有人傳人的危險後。

「我期望隨總統做正確的事，我認為他想加強並深化與台灣的雙邊關係，」柯拉芙特說，「而我想要代表美國政府繼續這麼做。」

美國11月3日即將舉行總統大選，同時距這次餐會不到1天，克拉奇就要抵台訪問，而他是數十年來訪台的美國國務院最高官員。克拉奇在台期間可望和總統蔡英文會面，並參與經濟對話。美中關係已因新冠肺炎疫情、貿易戰，還有香港與南海爭議持續緊張，而這勢必會使雙方的緊張變本加厲。

(中時新聞網)