KHL傳統勁旅聖彼得堡SKA，已連續4季奪下分組冠軍，但上季對上莫斯科斯巴達卻討不到便宜，交手4次只拿下1勝，場均僅攻進1.5球。本週五(9/18)00:30，聖彼得堡SKA將作客莫斯科斯巴達，SKA能擺脫遇上莫斯科斯巴達就軟手的窘境嗎?

聖彼得堡SKA近三季兩度在分區決賽不敵莫斯科中央陸軍，中央陸軍明星中鋒林登.維(Linden Vey)刁鑽的進攻讓SKA束手無策。反正打不贏就挖角，季外SKA開出兩年合約網羅林登.維，本季林登.維與特卡切夫(Vladimir Tkachyov)組成的強勢火線，帶領球隊場均能攻下3.7球之多，團隊進攻成績僅次於明斯克發電機。值得注意的是，雙門將之一的赫爾柏格(Magnus Hellberg)開季狀況不甚理想，場均失球高達3球，如果狀況持續低迷，不僅會增加薩蒙諾夫(Alexander Samonov)的負擔，也將會拖垮球隊戰力。

莫斯科斯巴達本季進攻陣容大改組，主力中鋒道加文斯(Kaspars Daugavins)及霍克拉切夫(Alexander Khokhlachev)相繼離隊，球團補進老將希羅科夫(Sergei Shirokov)及芬蘭籍中鋒萊赫特拉(Jori Lehtera)，本季兩人帳面成績雖不差，但莫斯科斯巴達的團隊進攻不進反退，進攻串聯未臻完備。此外，莫斯科斯巴達上季為人詬病的防守並未獲得改善，後防薄弱且紀律不佳，門將貝斯帕洛夫(Nikita Bespalov)隨著年紀增長狀態持續下滑，被球團寄予厚望的霍姆琴科(Pavel Khomchenko)雖然在VHL表現亮眼，但在更高層級的KHL始終無法有穩定的貢獻，莫斯科斯巴達必須要讓團隊攻守更為均衡，才有機會走出連三季在季後賽首輪止步的泥淖。

雙方上季4次交手都是開出「小5.5」，但本季兩隊防守都不夠到位，打出「大5.5」的機率分別是50%(莫斯科斯巴達)及66%(聖彼得堡SKA)，台灣運彩此戰「大5.5」的賠率為2.30，因此投注高賠大分是不錯的選擇。勝負盤方面，莫斯科斯巴達團隊戰力整合明顯不及聖彼得堡SKA，進攻串聯度較佳的SKA應有較大勝算，考量莫斯科斯巴達仍有主場優勢，建議保守投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)