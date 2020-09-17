廚房精品品牌Smeg與Dolce ＆ Gabbana合作，以「Sicily Is My Love」為主題，推出限量復古冰箱、烤麵包機、電熱水壺等並於台灣限量上市，並邀請漂亮媽咪侯佩岑一同發布，即日起至20日止於信義區新光三越A9展出，並於活動現場搶先全台開放預購，「一看到這冰箱就讓我想到《教父》，有這樣的冰箱在家，不出國也彷彿來到義大利」，雖然家中已有兩台冰箱，但已為這台冰箱挪出新的空間。
侯佩岑在家常下廚，但主要客群是家中兩位寶貝，早餐經常以烤麵包機幫小孩準備烤土司，問到是否會為老公下廚，她笑說「我和老公飲食習慣不同，我愛吃西殘，他愛吃小吃臭豆腐」，為維持身材老公也貼心在客廳偷吃，避免以香味誘惑她。
另外，她也表示注重冰箱收納，習慣由矮到高將食物排列整齊，而全新復古美學冰箱內裝功能全新升級，搭載「多重冷流技術」、「Life保鮮室」，最適合對冰箱收納有要求的消費者，而他也很愛Smeg將藝術融合產品設計的特性，在家自主也很有情調。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。