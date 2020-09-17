侯佩岑超愛Smeg x Dolxe ＆ Gabbana聯名復古美學冰箱，家中已為這台冰箱挪出新空間，46萬8000元。（林欣儀攝）

廚房精品品牌Smeg與Dolce ＆ Gabbana合作，以「Sicily Is My Love」為主題，推出限量復古冰箱、烤麵包機、電熱水壺等並於台灣限量上市，並邀請漂亮媽咪侯佩岑一同發布，即日起至20日止於信義區新光三越A9展出，並於活動現場搶先全台開放預購，「一看到這冰箱就讓我想到《教父》，有這樣的冰箱在家，不出國也彷彿來到義大利」，雖然家中已有兩台冰箱，但已為這台冰箱挪出新的空間。

侯佩岑在家常下廚，但主要客群是家中兩位寶貝，早餐經常以烤麵包機幫小孩準備烤土司，問到是否會為老公下廚，她笑說「我和老公飲食習慣不同，我愛吃西殘，他愛吃小吃臭豆腐」，為維持身材老公也貼心在客廳偷吃，避免以香味誘惑她。

另外，她也表示注重冰箱收納，習慣由矮到高將食物排列整齊，而全新復古美學冰箱內裝功能全新升級，搭載「多重冷流技術」、「Life保鮮室」，最適合對冰箱收納有要求的消費者，而他也很愛Smeg將藝術融合產品設計的特性，在家自主也很有情調。

(中時 )