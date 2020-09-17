美國國務院次卿克拉奇今搭專機訪台，但不會進行台美經濟與商業對話，值此之際，又傳出美國計畫增加對台包含水雷、巡弋飛彈和無人機等7項軍售。國民黨主席江啟臣上午表示，政府對外關係不該黑箱，應該公開透明，接受國會監督，對人民負責。

江啟臣上午結束黨團大會受訪說，蔡政府從頭到尾都沒有清楚告訴國人，美國國務院次卿克拉奇訪台目的，反倒是看到國務院提及次卿訪台將弔唁前總統李登輝。

江啟臣指出，美國衛生部長阿札爾上次來台，大家都期待談到疫苗，結果不僅未談成，政府卻宣布開放瘦肉精美豬進口，日後雙方是否要談BTA或FTA，結果又傳出變成美國對台軍售7項武器。

江啟臣強調，蔡政府將和次卿談什麼？我國與美方之間有何議程要商定？蔡政府尤其外交部與美方交往與互動的實際內容與目的為何？這都涉及國家利益與人民權益，而政府對外關係不應該是黑箱，反之應公開透明，接受國會監督，對人民負責。

至於黨中央擬搬遷至台北市民生東路的「南山民生大樓」，江啟臣說，還在評估中，一定會想辦法找到適當、方便且付得起的地點再做決定。至於何時搬遷，江說，須依據尋找與評估狀況而定。

(中時 )