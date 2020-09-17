記憶體價格第3季漲勢停滯，因庫存上升，市場預期第4季價格承壓，但DRAM廠南亞科(2408)股價逆勢上揚，呈現利空頓化；與華邦電(2344)本周都受到土洋法人買超，帶動股價持續上升到至少一個月以來的高點。

因本季價格趨平，南亞科8月營收48.7億元，較7月微減0.75%，較2019年同期也減6.73%。2020年前8個月營收406.85億元，較去年同期仍增21.05%。

此外，美國對華為禁令於15日生效，南亞科14日宣布，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科第2季獲利回升，展望下半年，總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第3季合約價將至少維持持平，因第2季銷售基期已高，第3季銷售預期也將持平。

本周以來三個交易日，以外資及本土的投信為首的法人共計買超南亞科達8323張，尤其外資共計買超7682張，帶動股價突破55元，來到一個月以來高點，收盤漲1.6元至56.8元。上檔則面臨季線反壓。

南亞科第2季營收為164.89億元，季增14.4%。第2季毛利率回升至30.6%，較第1季拉升6.8個百分點，稅後淨利32.11億元，季增66.5%，每股純益1.05元，為去年第2季以來高點。

記憶體製造廠華邦電受惠於宅家上班推升chromebook需求，加上華為趕在禁令前積極拉貨，帶動華邦電本季業績優於預期，華邦電8月營收44.33億元，月增7.48%，較去年同期略減0.68%，為11個月新高；前8月營收328.58億元，年增3.69%。

華邦公司原本預期，客戶在第2季積極拉貨後，第3季將稍微調整，業績難以攀高，但實際表現可能優於第2季；第4季原本預期在伺服器、網通、筆記型電腦與智慧手機需求熱絡下，動能可望重新加溫；因第3季提前拉貨，目前概估第4季可能與第3季持平。

華邦電近三個交易日獲外資及自營商共計買超達11309張，其中，外資即買超10195張，今日股價收漲0.25元至13.8元，股價來到近2個月高點，且在短期均線及季線之上。

(時報資訊)