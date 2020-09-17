即將在本周五(9／18)上映的《名偵探奶奶》，飾演奶奶的大滿貫影后羅文姬大讚片中飾演兒子「黃頭元」的李熙峻內心溫柔、演技絕佳，將一個做事衝動但絕不輕言放棄的單親爸爸表現得淋漓盡致。這對首度合作，卻在戲裡戲外情同母子的演員，在拍攝《名偵探奶奶》電影前就十分期待與對方合作，羅文姬就表示：「我很早就聽說李熙峻的演技很棒，一起演出時，覺得他的心思縝密，演出方式很細緻，精準地詮釋出一個白天要應付客戶無理要求，晚上還要照顧一家老小的單親爸爸。」而李熙峻更是難掩興奮之情：「身為羅文姬老師的粉絲，能夠跟她對戲，我很開心也很緊張，開拍前我一直反覆思索如何演好頭元這個角色，正式拍攝時，在羅文姬老師的帶領下，一切變得好自然！她連打我頭的動作都像極了我媽！讓我可以一瞬間情緒到位。」這個行動力十足的兒子加上記憶力時好時壞的老媽媽，將會在銀幕上製造出多少賺人熱淚又令人捧腹的效果。

只要有羅文姬的戲，李熙峻一定在拍攝現場守候，他說：「每次看羅文姬老師在戲中狂奔、爬高爬低與吊鋼索都讓我為她捏一把冷汗，每一項對她都是極大的體力付出，但她完全不當一回事，神情興奮得像個孩子似的，敬業態度讓人佩服。」羅文姬則說：「李熙峻真的很細心，總是像兒子一般在旁邊陪著我，與工作人員不斷確認安全後才放手讓我去做各種危險的動作，在他粗獷高大的外表下，有一顆把家人放在第一位的溫柔內心，他真的很棒。」

李熙峻則說：「《名偵探奶奶》最吸引我的地方在於我飾演的「頭元」心繫自己車禍受重傷的女兒，還要照顧唯一目擊者：記憶力不太可靠的母親，兩人一同抽絲剝繭尋找真兇，這對母子的關係為破案過程增添許多意外插曲，是一部笑中帶淚同時令人深刻體會到家人重要性的作品。」

《名偵探奶奶》故事敘述生活在小鎮裡的黃頭元一家人，他平日在產險公司上班，上有記憶力時好時壞的年邁母親，下有八歲女兒寶美，一肩扛起全家生計的頭元，心中壓力可想而知。一日，寶美與奶奶外出時，遭逢車禍被撞昏迷，唯一目擊證人的奶奶卻因為驚嚇過度而變得胡言亂語，讓警方毫無頭緒，但她偶爾回憶起的片段，卻可能對破案有關鍵性影響，只是警方願意採信的程度有多少；為此，個性雖然急躁但不輕言放棄的兒子頭元，決定與母親聯手一起偵查這起車禍肇逃的案子，找出兇手，為自己與女兒討回一個公道。

(中時 )