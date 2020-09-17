今年度統一獅與LINE官方合作，除了賽事網路轉播鎖LINETODAY平台外，雙方行銷也共同合作，首波推出LINE官方貼圖，也是獅隊首次推出，除了球員有逗趣表情外，吉祥物萊恩、Ｕni Girls成員也都加入，要讓統一獅融入球迷生活。

本次LINE貼圖結合統一獅教練與選手，其中傑尼叔成員包含總教練林岳平、首席教練高志綱、高國慶、陳鏞基、潘武雄，而傑尼獅林安可、陳傑憲、蘇智傑、林靖凱、陳韻文、陳重羽、林靖凱及施子謙，共13位，整組40張，搭配生活上各種逗趣口語「有Ｇuts」、「我很喜歡」、「綱綱好」、「再戰10年」、「森77」、「傻眼」，搭配選手豐富臉部表情，讓生活貼圖充滿生動與逗趣。

除了統一獅選手LINE貼圖外，本次合作球團也加碼推出Ｕni Girls女孩16位成員搭配萊恩也推出生活動貼圖，讓喜歡看台應援ＵＧ女孩、萊恩的鐵粉，也能夠搶先收藏，透過貼圖下載，融入球迷生活中，充滿許多棒球樂趣。

本次統一獅ＸLINE貼圖規劃，從拍攝過程中，為了讓更多豐富表情能夠真實呈現，拍攝過程充滿許多樂趣，其中林靖凱遇到瓶頸，被各項表情難倒了，直呼還是打棒球比較容易，其中最進入狀況的就是總教練林岳平，各項表情拍攝一次到位，也成為這次LINE貼圖焦點之一。

女孩貼圖宣傳圖LINE貼圖。（統一獅提供）

女孩貼圖宣傳圖LINE貼圖。（統一獅提供）

(中時 )