22年前，1名台日混血的17歲林姓檳榔西施發現潘姓雇主吸毒、又被誣陷勾引別人男友，而遭潘姓雇主及友人毒打，未料逃跑後卻慘遭抓回囚禁用球棒痛毆，雇主與另3名友人甚至殘忍持開山刀砍殺後，以毛巾絞死載到郊區淋汽油焚屍，4名兇嫌逍遙法外21年多，在今年才因祕密證人檢舉遭警方一一逮捕遭檢方依殺人罪嫌起訴。桃園地方法院今天首次開庭，少女父親痛斥，他事後想招魂都招不到，請法官求處重刑。

檢警調查，1998年，當時17歲的林姓檳榔西施從苗栗北上到桃園一家檳榔攤當檳榔西施，但是卻發現潘姓雇主與3名友人吸毒因，潘姓雇主等人擔心林姓少女會檢舉，而且又懷疑她與另一名吳姓男子有來往，於是輪流毆打並持檳榔剪剪剃她頭髮。

林女事後立刻逃跑，卻被對方抓回囚禁，由潘姓雇主等4人流輪掌摑、毆打頭部，潘男還持棒球棍痛毆，再持開山刀砍殺林女，最後甚至殘忍的以毛巾纏繞她頸部絞殺殺，導致林姓少女休克死亡。

事發後潘男隨即購買3桶汽油，在當年12月9日16時許，4人夥同53歲何女駕駛銀色車輛載運林女屍體，到平鎮復旦路旁草叢，合力將林女屍體脫光後火焚燒，隨即逃離現場。

案發至今近22年，檢警全力緝凶卻苦無事證也，直到近年獲得祕密證人指證重新調查，才將當年涉案的兇手一一逮捕到案，檢方也依殺人罪嫌起訴兇嫌。今天桃園地方法院首次開庭審理，潘姓主嫌堅持否認犯案，僅承認參與棄屍。少女的父親也到庭聆聽，他痛心陳述，自己只有這個女兒，兇手與女兒沒有深仇大恨，不懂為何用如此殘忍手段凌虐殺害她，甚至用火燒到面目全非，女兒死後想招魂都招不到，因此請求法官一定要判重刑。

(中時新聞網)