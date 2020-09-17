建造於1924年的台南六甲毛昭川醫生故居，去年轉售給當地吳姓居民，屋主有意保留珍貴老屋做公益使用，申請私有老建築保存再生計畫獲通過，在整修過程中，工作團隊發現日式拉門和紙下層，黏貼多層明治時期的土地買賣契約書，經過修復，將來擬在修復後故居展示，讓民眾更認識六甲區的發展史。

台南市文化局文資建材銀行駐廠專任人員侯成育指出，早期日式建築拉門糊上和紙前，會先糊上報紙或不要的紙張增加厚度。毛昭川醫生的父親毛維麟是日據時期六甲庄長，因此推測家中當時保存許多的土地買賣契約文件，時間過後沒用了，就拿來糊紙門。

台南市六甲區毛昭川醫師百年故居正進行整修。（劉秀芬攝）

毛昭川老屋的走廊地板採用日本「鶯張走廊」防盜設計，一踩上即會發出類似鳥叫的唧唧聲，其他建材，從上頭的進口商號標誌，可推判出是從大阪、鹿兒島進口，是城堡級建材。

因為有跡可循，修復團隊在尋找替代木材時，也從建材銀行中找到台南大學舊宿舍拆回來的木頭，年代與毛昭川老屋相仿，正好可以使用。

台南市六甲區毛昭川醫師百年故居正進行整修，發現許多建材都是從日本進口。（劉秀芬攝）

台南市六甲區毛昭川醫師百年故居，整修時在日式拉門和紙下層發現明治年間的地契買賣文件。（文資建材銀行提供／劉秀芬台南傳真）

為了讓民眾更了解老屋歷史與老屋再造計畫的意義，六甲社區發展發展協會與在地的呈搏共創設計工作室合作，邀請侯成育開課，導覽老屋建築之美，教民眾如何從老建材歷史痕跡發現時代意義，並將現場展示如何將和紙下古文件揭裱，認識老文物的分類與保存方法。

(中時 )