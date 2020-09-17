藝人小鬼黃鴻升昨（16）日驚傳猝逝，震驚演藝圈，引發外界高度關注。父親發現他時，他趴臥在房內的浴室外，檢警初驗後，排除外力介入，詳細的死因還有待18日解剖釐清。法醫高大成分析，小鬼猝逝的可能性有兩種，一為「心肌梗塞」；二為「浴室跌倒致顱內出血」，而他個人認為後者的機率較大，由於解剖過程較於殘忍，他進一步指出，基本上依照陳屍的狀況及外觀，70%可推出死因。

據《ETtoday》報導，高大成由小鬼「陳屍姿勢」來看，推測他應是洗澡至一半，突有事步出浴室，在準備穿褲子的同時，跌倒發生不幸意外。高大成表示，一般來說會先觀察死者頭部有無外傷、腫包及其四肢有無瘀青等撞傷；眼睛瞳孔是否呈現為一大一小，若有以上情況，有極高的狀況是跌倒所致。而另一種則是，若死者身上屍斑湧現於前胸、臉色呈發紺（發紫）狀態，倒地倒地成彎腰摸胸姿勢，則合理推測逝世前有胸痛狀況，心肌梗塞可能性就會比較高。

高大成表示，由於解剖過程較於殘忍，一般家屬都不願走到這步，法醫會盡量以死者大體外觀做判讀，小鬼的家人願意解剖釐清死因，他也強調為了保持大體完整性，經過法醫專業判讀後，會針對「最可能致死部位」動刀，也就是說若判斷小鬼為「跌倒致顱內出血致死」，就會先開腦部，進一步觀察。一般成人的腦袋重量約為1450克，若大於此數字，則代表死亡時有腦水腫的情況。

倘若判斷為「心肌梗塞」，就會先開心臟，但必須從頸部（咽喉處）開口，一路通到膀胱，過程中可確認心臟是否有出血，若有即為心肌梗塞。高大成認為小鬼年輕，心肌更塞的機率較低，再加上過去病史如有「腎臟病」，那就比較不可能是「心臟問題」。

(中時新聞網)