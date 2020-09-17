中華電信17日宣布將於9月22日起，於全台指定服務據點及中華電信網路門市，正式開賣Apple Watch Series 6及Apple Watch SE，搭配指定資費，就有機會將全新Apple Watch Series 6、Apple Watch SE 0元帶回家。

中華電信表示，即日起於全台門市開放申辦Apple Watch「手表專用門號」服務，最低月繳199元起，即可透過行動網路支援Apple的「家人共享設定」（Family Setup）功能，讓未持有iPhone的孩童與年長者，也能隨時透過Apple Watch與家人保持聯繫，18歲以下學生與60歲以上樂齡族群再享每月149元優惠價。中華電信並提供該服務免收首次設定費（原價300元）。

中華電信針對購機優惠，提供iPhone、Apple Watch一起買，Apple Watch最高折價2,000元。

Apple Watch Series 6搭載更快速的S6 晶片及強大的Retina顯示器，為客戶隨時提供完整的健康資訊，全新的（PRODUCT）RED和藍色鋁金屬表殼，提供果粉更多選擇；Apple Watch SE兼具時尚設計與實惠價格，功能眾多，輕鬆滿足果粉需求。

即日起至10月31日止，申辦Apple Watch Series 6及Apple Watch SE的優惠價格，包括購買iPhone全機型，申辦月繳1,199元（含）以上方案，並搭配Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，享最高單機折價2,000元優惠。

針對單購Apple Watch Series 6、Apple Watch SE，中華電信客戶享專屬購機折價500元。

(工商 )