康控-KY因合併 10／22起停牌 10／30下市 14:232020/09/17 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，康控-KY（4144）因將進行合併，已公告該公司上市有價證券自10月22日起停止買賣，最後交易日為10月21日，並訂10月30日起終止上市。 (工商 ) #康控-KY #合併 #下市 #起停 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康控-KY因合併 10／22起停牌 10／30下市 14:232020/09/17 財經 Apple Watch亮相 供應鏈高歌 04:102020/09/17 證券．權證 聯陽今年營收獲利 可望雙新高 04:102020/09/17 證券．權證 半導體產業利多 IC設計股 資金聚焦 04:102020/09/17 財經要聞 2020投資新趨勢 新北場圓滿落幕 04:102020/09/17 投資理財 晶相光滿手單 Q3營收拚增五成 04:102020/09/17 證券．權證 苑北建隔音牆 台鐵允諾不擾民 04:102020/09/17 地方新聞 《汽車股》H2營運重新發動 英利-KY獲利向前跑 11:592020/09/17 財經 雲南瑞麗 核酸採樣超6萬人 04:102020/09/17 話題觀察 盤中零股交易之預收款券 04:102020/09/17 證券．權證 財經熱門新聞 復仇華為 北京謀殺半導體聯姻！專家洩驚人關鍵 - 財經 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 財經 離岸風電被罵「大錢坑」 謝金河爆靠台積電救活 - 財經 台積電除息賣壓湧現 大盤下跌逾60點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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