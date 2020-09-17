牽草泥馬搭特斯拉的神秘女，疑似就是今年2月發片的歌壇新人王宥忻。（時資料照 粘耿豪攝）

【即時新聞】歌壇新人王宥忻《宥見逆光的幸福》記者會。

日前有網友在臉書社團分享一張照片，一名女子竟然牽著草泥馬逛北市饒河街夜市，最後更一起坐上特斯拉離開。照片貼出數小時，按讚數迅速破萬，眾網友忍不住驚呼：「連草泥馬都過得比我好」、「有錢人的寵物，超乎想像」。而神秘女飼主身分也被查出，疑似就是身家破億，有「雞屎妹」、「財富女神」稱號的歌壇新人王宥忻。

一名網友16日在臉書社團《爆料公社》貼出照片，笑說「有草泥馬坐特斯拉來逛夜市」。照片中可見，地點在饒河街觀光夜市，一名身穿藍背心、緊身牛仔褲的女子，手握牽繩牽著一隻羊駝（草泥馬）站在人行道上，路邊藍色特斯拉車門開啟後，「人、駝」雙雙上車離去。

眾多網友看完驚呼：「貧窮限制了我的想像」、「有錢人的生活，就是那麼樸實無華，且枯燥」、「連草泥馬都過得比我好」、「有錢人的寵物，超乎想像」。

不久又有網友貼出藍背心女牽著羊駝的正面照，疑似正是今年2月才推出專輯，有「財富女神」封號的歌壇新人王宥忻。

37歲的王宥忻資產破億，今年2月推出專輯《宥見逆光的幸福》，成為歌壇新人。王宥忻的人生經歷相當傳奇，小時候隨著父母工作住在綠島，發現雞屎有黃有綠，好奇拿起來玩，大人見狀立刻大喊制止，但王宥忻以為別人要來跟她搶，，竟把雞屎全塞嘴裡吃掉，從此便有了「雞屎妹」綽號。王宥忻18歲時家中破產負債千萬，靠打5份工才有錢念書，但如今卻翻轉人生，累積上億資產，從「雞屎妹」翻轉人生成為「財富女神」。

而據蘋果新聞報導，王宥忻在北投豪宅飼養1隻公羊駝，取名「麥可」，未來還打算再養2隻母羊駝，讓麥可交女朋友。

(中時新聞網)