「台美經濟及商業對話」未在美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台行程中，引發各界揣測。行政院發言人丁怡銘表示，來訪的各項活動，向來都是尊重訪客規劃；至於供應鏈重組等各層面議題因牽涉廣泛， 台美雙方仍會把握機會，面對面交換意見。

對於外界好奇柯拉克與行政院長蘇貞昌會面的行程安排，丁怡銘表示，明天正值立法院專案報告，時間上若有安排會統一向各界公布。丁怡銘也說，柯拉克來訪，行程都由外交部統一對外說明，如有任何成果，必要時也會向國人報告。

丁怡銘表示，美國國務院主管經濟成長、環境、能源的次卿柯來克率團訪台，是自1979年以來美國訪台最高官員，政府也表達誠摯歡迎，至於來訪的各項活動，向來都是尊重訪客規劃，蔡政府上台以來，台美關係史上最佳，彼此交流官員互訪的形式有很多種，大家都看得到。

他也說，至於供應鏈重組、高科技、5G及能源議題，各層面議題因牽涉廣泛， 台美雙方仍會把握機會，面對面交換意見，如果有任何形式安排，政院會對外報告。

(中時 )