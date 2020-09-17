《英雄聯盟》法國聯賽(簡稱LFL)即將於下周的9/23(三)、9/24(四)進行夏季例行賽的最後一周比賽，例行賽採雙循環制，聯賽8支隊伍分別需要進行14場比賽，戰績排名前5的隊伍能晉級季後賽。截至目前為止，在各隊的剩餘應賽場數都是2場的情況下，戰績10勝2敗、排名第1的GO戰隊已確定晉級季後賽，至於苦吞11敗、戰績墊底的MCES戰隊則確定是與季後賽無緣。

法國聯賽2020夏季例行賽戰績表(截至9/16)

下周三(9/23)凌晨LFL將進行本季各隊的第13場比賽，結果預測如下：

【1:00 MCES戰隊vs. LDLC戰隊】推薦「不讓分－LDLC戰隊勝」

MCES戰隊今年的戰績非常不理想，今年春季賽以2勝12敗的戰績排名聯賽倒數第2；春季賽後MCES戰隊延攬曾待過不少歐洲一線戰隊的Kikis；以及Decay(原MSFP中路選手)、Saddy等選手，意圖全面強化選手陣容，但事與願違，Kikis加入後不到3個月即離隊，MCES戰隊在夏季賽的表現依舊難看，戰績1勝11敗仍在聯賽中墊底。反觀LDLC戰隊，在歐洲大師夏季賽A組的比賽中，對上沙爾克04進化、K1CK新衝浪、晨星等3支勁旅，拿下3連勝的戰績晉級，後續更是打進了準決賽，近況極佳。本次對戰，狀態奇差的MCES戰隊要想從狀態極佳的LDLC戰隊手上拿下1勝，恐怕需要些奇蹟，因此推薦「不讓分－LDLC戰隊勝」。

【2:00 IZI戰隊vs. GO戰隊】推薦「不讓分－GO戰隊勝」

GO戰隊的打野選手bluerzor本季狀態絕佳，不僅帶領隊伍在法國聯賽穩坐夏季賽第1的位置。日前在歐洲大師賽8/25對上悍狐的比賽中，更是秀了一手絕佳的「5連殺」(Pentakills)，雖然後續在歐洲大師賽四分之一決賽惜敗，以1：2輸給了LDLC戰隊，但表現不俗。此外，GO戰隊與IZI戰隊兩隊前次交手，GO戰隊即以17：1的擊殺數、14.7K的領先經濟數，輕鬆拿下勝利，本次再度交手，要再拿下1勝並非難事，推薦「不讓分－GO戰隊勝」。

【3:00 GW戰隊vs. VITB戰隊】推薦「不讓分－VITB戰隊勝」

GW戰隊和VITB戰隊是冤家路窄，僅是在今年夏季，這已是兩隊的第4場比賽。算上法國聯賽第1周的比賽，兩隊另外在晉級歐洲大師賽的資格戰中也曾交手過兩次，而前3次的對戰，法國聯賽戰績僅排名第6的VITB戰隊卻能連續拿下兩次勝利，可說是GW戰隊的剋星。兩隊前次在晉級歐洲大師賽的資格戰中(採BO5－5局3勝制)，VITB戰隊以3：0的成績大破GW戰隊，輕鬆取勝。本次兩隊第4次交手，仍然看好VITB戰隊能再拿下1勝，推薦「不讓分－VITB戰隊勝」。

【4:00 SLY戰隊vs. MSFP戰隊】推薦「不讓分－SLY戰隊勝」

去(2019)年賽季還是吊車尾的SLY戰隊，在今(2020)年春季賽調整陣容，找來了上路選手Fraid及下路選手Dreamsu，替換原來的上、下路選手；從結果來看，今年春季賽6勝8敗，戰績排名第6，而夏季賽目前5勝7敗，戰績同樣排名第6，相較於去年春、夏兩季各得2勝12敗、排名最後1名，今年的成績確實進步不少。至於MSFP戰隊，今年春季賽後，隨著主力選手Doss(輔助)、Decay(中路)等人離隊，MSFP戰隊在夏季賽的表現並不是很穩定，目前6勝6敗、戰績僅排名第5。總結來說，小有進步的SLY戰隊，對上不穩定的MSFP戰隊，兩隊勝負五五波，推薦可小買「不讓分－SLY戰隊勝」，看比賽時也能增添樂趣。

(中時新聞網)