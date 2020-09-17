國民黨立委輪班守在立院議場門口，搶明早7時提案要求蔡英文赴立院報告。（圖／摘自洪孟楷臉書）

明（18）日立法院開議，行政院長蘇貞昌將列席報告進口美豬、牛相關議題，今日中午開始，國民黨動員輪班守在議場門口，要搶在明日上午7時提案，要求總統蔡英文赴立院報告。

國民黨立委洪孟楷透過臉書喊話，「反瘦肉精豬肉，國民黨與人民站在一起硬起來！」立委輪流在議場門口，準備明早7點議場開門後送提案，在蘇貞昌院長專案報告前，要求蔡英文總統來立法院向人民報告。

蔡政府開放萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上美國牛肉進口台灣，引起撻伐。台北市議會17日開議，市長柯文哲赴議會進行施政報告，國民黨籍議員抬出粉紅色豬玩偶包圍柯，高喊「捍衛食安，拒絕毒豬」，要求柯簽下拒絕美豬的聲明書。（鄧博仁攝）

蔡政府開放萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉及30月齡以上美國牛肉進口台灣，引起撻伐。台北市議會17日開議，市長柯文哲赴議會進行施政報告，國民黨籍議員抬出粉紅色豬玩偶包圍柯，高喊「捍衛食安，拒絕毒豬」，要求柯簽下拒絕美豬的聲明書。（鄧博仁攝）

洪孟楷表示，這是立委行使權的展現，更是人民有知的權利，要求傲慢的政府不要拒絕聽見人民的聲音，輪流排班守夜，就是要把人民的聲音給展現出來。

對此，網友表示「國民黨硬起來，加油」「真的辛苦各位委員們了，也感謝您們的付出」「為了人民的健康利益，國民黨這次一定團結硬起來」，另外有人指出，最近去市場豬肉都沒人買，雞肉卻賣光光，「豬肉攤販好可憐」。

「反瘦肉精豬肉，國民黨與人民站在一起硬起來！」 現在開始，國民黨籍立委輪流在議場門口，準備明天早上7點議場開門後送提案。明早蘇貞昌院長專案報告前，我們會要求蔡英文總統來立法院向人民報告。這是立委行使權的展現，更是人民有知的權利，我們要求傲慢的政府不要拒絕聽見人民的聲音！ 輪流排班守夜，就是要把人民的聲音給展現出來￼￼。 守護下一代，我們一起來！￼￼￼ 由洪孟楷發佈於 2020年9月16日 星期三

(中時新聞網)