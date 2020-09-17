立法院即將在本月底確定修憲委員會成員名單，民進黨團依比例可推派22人，今天民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬說，黨團會議已決議禮讓2席名額，給無黨籍的林昶佐，及基進黨陳柏惟。由於林、陳早與民進黨結盟，因此，禮讓2人進入修憲委員會，對民進黨推行修憲工作並不至於造成影響。

立法院即將組成修憲委員會，朝野日前敲定，該委員會成員依政黨比例推派組成，其中民進黨團推派22人、國民黨團14人、民眾黨2人、時代力量1人，總計39人，預計在9月30日中午前確定名單，交由立法院議事處彙整。

由於林昶佐、陳柏惟並無黨團，因此依照朝野協商並無法參與修憲委員會運作。因此，甫續任民進黨團幹事長的鄭運鵬今天就表示，經過黨團會議決議，民進黨決定禮讓2席修憲委員會的名額，給沒有黨團的林昶佐、陳柏惟。

鄭運鵬還特別將此訊息透過臉書發布，強調「民進黨團為善不欲人知」。隨後，林昶佐、陳柏惟就分別在鄭運鵬貼文底下留下「感恩」、「3Q」向民進黨團致謝。

(中時 )