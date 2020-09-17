新冠肺炎疫情未歇，因菲律賓入境者陽性率高，我國7月26日開始針對菲律賓採取入境採檢的措施，稱為「菲律賓模式」。中央流行疫情指揮中心今評估是否沿用此模式，或讓其他國家採取類似措施。發言人莊人祥表示，今日專家會議已做出決議，但還不能公布，還要等指揮官決定。

中央流行疫情指揮中心7月24日宣布，因7月以來的境外移入個案以菲律賓居多，當地疫情風險高，自7月26日起，自菲律賓飛抵台灣的所有旅客，一律採取入境採檢的措施。8月10日起，則要求菲律賓入境者全數送往集中檢疫所。

指揮官陳時中8月曾表示，將在9月決定是否讓其他國家採取「菲律賓模式」。莊人祥也曾表示，要不要維持該模式，或推動其他方案，還會上簽呈，交給指揮官決定。

莊人祥表示，今天專家會議有針對菲律賓模式進行討論，並做出決議，但還不能對外報告，還要看看指揮官會不會採用。因此，現階段仍維持菲律賓入境都採檢，且會入境集中檢疫所的措施。

(中時 )